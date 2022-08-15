Как обнаружить поддельную куркуму

Куркума — одна из самых ценных специй в мире. Её коммерчески выращивают в Индии, которая удовлетворяет 94 процента мирового спроса, и продают на рынке в виде порошка или сушеных корней растения. Откуда берётся порошок куркумы и почему важно знать о подделках порошка куркуму.

Куркума и её производство в мире

Помимо Индии, другие страны-производители куркумы включают в себя Пакистан, Индонезию и Бангладеш. Основными странами-импортерами этой универсальной специи являются страны Ближнего Востока, Шри-Ланка и Иран, которые потребляют 75 процентов продукции Индии. Европа и Северная Америка импортируют оставшиеся 15 процентов.

Коммерческое выращивание куркумы осуществляется путем посадки небольших корневищ либо на равнине, либо вдоль предгорий. Производитель должен заботиться о внесении удобрений для получения хорошего урожай. При этом, при органическом способе производства куркумы, применяются только растительные и животные виды удобрений.

Куркуму можно собирать через 7-11 месяцев после посадки, когда нижние листья желтеют. Чтобы собрать урожай, нужно выкопать корневища. Листовые верхушки удаляются. Затем корневища промывают водой и часть из них пересаживают. Оставшуюся часть можно переработать, чтобы получить специю.

Характерный желтый цвет и неповторимый аромат достигаются при варке очищенных корневищ в кипящей воде в течение часа. Затем приготовленные корневища сушат на жарком солнце (можно и при искусственном нагреве) в течении шести восьми дней. Поверхность высушенных корневищ немного изменяется, и, таким образом, улучшается цвет коней.

Затем они продаются в таком виде или измельчаются до состояния порошка ярко желтого цвета. Цвет куркумы зависит от того, от кислотности. В щелочной среде цвет куркумы приобретает слегка красноватый оттенок, в кислотной среде — цвет становится более жёлтым.

Одно из важных применений куркумы, кроме кулинарии, — в виде красителя. Ярко-желтый краситель используется для окрашивания тканей и текстильной продукции. Для получения желтого красителя свежее или высушенное корневище измельчают в пасту с помощью воды.

Этот краситель широко используется на знаменитом индийском индуистском фестивале Холи, где люди празднуют, нанося яркую краску на лица и одежду друг друга.

Призыв к коммерциализации заставил людей обратиться к более дешевым альтернативам, таким как синтетические красители, но они могут быть вредны для кожи. Нет ничего более безопасного, натурального и даже полезного для кожи, чем куркума.

Фальсификация порошка куркумы и хромат свинца

Следует быть готовым к тому факту, что порошок куркумы может продаваться и в фальсифицированном виде, путем смешивания желтой глины, муки или хромата свинца. (источник: medicalnewstoday.com)

Хромат свинца — это химическое вещество, добавляемое некоторыми нечистыми на руку продавцами в порошок куркумы, чтобы придать ему резкий желтый цвет.

Вы наверняка слышали о токсичности любых соединений свинца. Это правда. Хромат свинца вызывает рак, поэтому вам следует убедиться, что вы получаете настоящую куркуму. Известные бренды и надежные производители всегда будут продавать вам чистую куркуму.

Существует хороший 100% тест на чистоту порошка куркумы на предмет содержания в ней хромата свинца, но по определённым причинам для большинства он не подходит. Однако сам тест довольно интересен. Чтобы выяснить, является ли куркума фальсифицированной или нет проводится ряд действий.

ЛАБОРАТОРНЫЙ ТЕСТ НА ЧИСТОТУ ПОРОШКА КУРКУМЫ:

Возьмите два грамма разных образцов куркумы на двух разных тарелках и пометьте их буквами А и В. Медленно нагревайте образцы до 600 градусов Цельсия в течение 3-4 часов. Образцы превращаются в белый пепел. Охладите образцы и перенесите их в две отдельные пробирки. Добавьте в каждую по 5 миллилитров разбавленной серной кислоты и отфильтруйте образцы. Добавьте в каждую из них щепотку дифенилкарбазида (есть в продаже и применяется для фотометрического определения отдельных ионов) и наблюдайте. Фальсифицированный образец окрасится в розовый цвет, что свидетельствует о присутствии хромата свинца.

Однако есть более простые, способы определения наличия отдельных добавок в составе порошка куркумы.

Как определить чистоту порошка куркумы в домашних условиях

Ниже приведённые способы помогут определить чистоту порошка куркумы. Они не помогут выявить наличие хромата свинца. Хотя опосредованно в чём то и помогут…

Смешайте чайную ложку специи со стаканом холодной воды и отставьте на 15 минут. Специя должна опуститься на дно . Куркумин не растворяется в воде, тем более в холодной, поэтому раствор над осадком должен быть слегка окрашен. И на самом деле порошок не растворился, вода просто окрашена мелкой пылью.

. Куркумин не растворяется в воде, тем более в холодной, поэтому раствор над осадком должен быть слегка окрашен. И на самом деле порошок не растворился, вода просто окрашена мелкой пылью. Сильный, ярко выраженный цвет раствора , особенно более оранжевый, чем сама специя, может свидетельствовать об использовании синтетического пищевого красителя .

, особенно более оранжевый, чем сама специя, может свидетельствовать об использовании . С другой стороны, длительно сохраняющаяся светлая взвесь может свидетельствовать о примеси муки — но, за исключением случаев крайне низкого качества подделки, трудно объективно оценить, является ли внешний вид раствора уже подозрительной окраской и мутностью, или только эффект тщательного помола с большим количеством очень мелкой пыли.

— но, за исключением случаев крайне низкого качества подделки, трудно объективно оценить, является ли внешний вид раствора уже подозрительной окраской и мутностью, или только эффект тщательного помола с большим количеством очень мелкой пыли. Интересно, что обнаружение любого из этих видов подделки куркумы не означает, что специя содержит свинец это может даже уменьшить такой риск, потому что он уже был окрашен синтетическим красителем.

В заключение хотелось бы сказать, что многие тысячелетия куркума была именно тем волшебным средством, которое лечило миллионы простых людей по всей Азии и Востоку. Сегодня мы так же имеем возможность использовать все полезные свойства куркумы (подробнее читайте в статье). Но не стоит идти на риск и играть со своим здоровьем. Не гонитесь за дешевизной. Приобретайте товар известных марок и только у известных производителей и продавцов.