Лайфхак как сэкономить в путешествиях

Планируя свое путешествие, всегда хочется найти максимально выгодные предложения, лайфхаки, полезные идеи по бронированию отелей, перелётов, найти какие-нибудь акции и, конечно, же, чтобы курс евро к рублю стал адекватнее в нашу сторону, но на последний фактор, увы, повлиять невозможно. Однако есть несколько простых советов о том, как сделать путешествие максимально комфортным с минимальным бюджетом.

1. Правильное бронирование отелей

При поиске гостиницы на сайтах-партнерах, например, на таком известном сайте по бронированию отелей онлайн, как Booking.com, не забывайте заходить на официальные сайты гостиниц. Найти официальный сайт гостиницы просто. Введите в поисковую строку браузера название гостиницы и слово сайт, а затем перейдите на официальный ресурс заведения.

Простой совет для самостоятельных путешественников. Редко, но бывает, что при бронировании непосредственно на сайте отеля, посетителям предоставляется дисконт до 10-30 процентов либо же можно успеть снять номер по текущей акции. Не забывайте про общие правила бронирования отелей в интернете. Придерживаясь их, вы однозначно сэкономите значительную сумму своих средств.

Кроме того, если вы уверены, что на процентов 70 ваша поездка состоится, к примеру, у вас уже имеется шенгенская виза, то бронируйте сразу гостиницы по невозвратным тарифам, что позволит вам значительно сэкономить на проживании. Риск конечно, но решать вам.

Я не могу представить поиск отеля без Booking.com и начинаю поиск жилья именно с него. Это огромная сеть, предлагающая миллионы вариантов размещения — от хостелов до пятизвездочных отелей. Там вы можете проверить отзывы о жилье. Не рискуйте с теми вариантами, у которых рейтинг ниже 7 из 10.

Использование Booking.com бесплатно и полностью безопасно. С ним уже сделаны миллионы эффективных бронирований. Я сам неоднократно пользовался услугами этой компании, и у меня никогда не было никаких проблем. Для отеля держите наготове номер бронирования, хотя чаще всего достаточно вашего документа.

Известный во всём мире онлайн сервис AirBnb.ru позволяет снять целую квартиру или комнату. Несмотря на то, что сервис хотел бы заменить отели и рекламирует меньшее количество ночей, определенно выгоднее всего снимать жильё на более длительный срок. Таким образом вы можете немного сэкономить на еде, готовя дома. Это также идеально, если вы хотите где-то пожить несколько месяцев, но не хотите иметь дело с формальностями, например, подписанием договора.

Совет 1: выберите отель с бесплатной отменой бронирования не позднее, чем за 24 часа до прибытия. В низкий сезон отели снижают цены в последнюю минуту и ​​за три дня до вылета, у вас может быть возможность перейти на более выгодное размещение.

Совет 2: если вы уже знаете даты летнего отпуска, бронируйте отель зимой. Чем раньше вы это сделаете, тем больше вы сэкономите.

2. Приобретение бюджетных билетов на транспорт

При планировании самостоятельного путешествия обращайте особое внимание на приобретение билетов на транспорт. Приобретая авиабилеты для полетов заграницу имейте ввиду, что курс валюты, от которого зависит цена на билеты устанавливается каждую среду, то есть проверяйте курс рубля на сайте Центрального банка во вторник, чтобы понять, в какую сторону изменится цена на авиабилеты, начиная со среды и на всю неделю. Такая информация об изменениях цен обновляется каждую неделю.

Так же нужно учитывать один нюанс при поиске и заказе билетов. Многие знают, что приобретение билетов «туда-обратно» как правило получается дешевле чем приобретение отдельных билетов на проезд в две стороны. Это действительно бывает в подавляющем большинстве случаев.

Однако бывают и другие ситуации. Случается, что даже именитые поисковики агрегаторы авиа билетов, не выдают самую дешёвую цену на маршрут «туда-обратно». И лишь заказав билеты по отдельности можно получить максимально дешевую цену за перелёт.

Совет 1: ищите билеты в режиме инкогнито (ctrl + shift + N в Chrome), потому что операторы бывает изменяют цены, если вы часто посещаете их сайт.

Совет 2: чем раньше вы решите отправиться в путешествие, тем дешевле! За неделю до вылета цены могут быть гораздо выше, чем несколькими месяцами ранее.

3. О питании в путешествиях, которое вас не разорит

Немало средств тратится в путешествиях на еду, особенно, если вы путешествуйте с детьми. Голодный турист не сильно думает о ценах и готов переплачивать в ресторанах, о чём в потом жалеет. Обращайте внимание на фаст фуд и уличную еду, если путешествуйте по Европе и Азии. Качество продуктов в небольших европейских кафешках ничуть не хуже, чем в ресторанах, а стоимость на порядок ниже.

Так на двух взрослых можно пообедать на 8-10 евро пиццей или же ланч боксом с лапшой и креветками, в ресторане эта же порция блюд, например, в Амстердаме, обойдется вам от 40 евро.

Также не забывайте о супермаркетах. Там можно приобрести уже готовые салаты, пиццы и сэндвичи. Если вы живете в квартире или же у вас в гостинице есть кухня, то вы сможете экономить на еде еще больше, приготавливая её самостоятельно.

Многие супермаркеты Кореи и Гонконга делают скидки более 30 — 50% на свою готовую продукцию после 17.00, при такой скидке большой набор роллов с морепродуктами обойдется вам совсем недорого.

Мониторьте скидки и акции супермаркетов и кафе. Например голландские супермаркеты и сети питания La place и Hema дают возможность получить скидку при предъявлении на смартфонах купонов. Так, позавтракать можно от 2 евро на человека.

Если вы приверженец путешествий по Азиатским странам обратите внимание на заведения, где едят местные жители. Как правило несмотря на внешнюю непрезентабельность цены, и главное качество приготовленных блюд, приятно вас удивят. Например в том же Таиланде в такой кафешке вы вполне можете плотно перекусить за 100 бат на человека, а в кафе ориентированных на туристов 100 бат вам не хватит и на одно небольшое блюдо.

Tripadvisor и Foursquare — необходимы как туристам, так и жителям. Эти сайты собирают отзывы о ресторанах и кафе, а также о достопримечательностях и отелях. Здесь вы можете не только найти информацию о часах работы, ценах или лучших блюдах, но и прочитать о чистоте помещения или свежести еды.

Совет 1: лучше не заходить в заведение питания с рейтингом ниже 3,5 из 5

4. Сбор необходимых вещей и предметов в путешествие

Планируя своё путешествие обратите внимание на то, что вы обязательно должны взять с собой. Я не имею в виду паспорт, банковские карты или наличные. Обязательно решите для себя без чего вам будет абсолютно некомфортно находиться вдали от дома. Опять же я не имею в виду ваш любимый музыкальный центр, а вот небольшая беспроводная колоночка будет в самый раз.

Смысл этого призыва в том чтобы исключить чрезмерные траты на что-то, чего вы просто не взяли с собой. Например какие-то лекарственные препараты. Обязательно возьмите с собой необходимый в случае заболеваний или мелких травм набор лекарств.

Не факт, что в той стране, куда вы едите, у вас будет возможность приобрести банальный аспирин без рецепта. Кроме того нет гарантии, что уровень владения языком позволит вам объяснить все симптомы заболевания, чтобы в аптеке вам предложили нужный препарат. На всякий случай возьмите пластырь, чтобы судорожно не бегать в поисках по аптекам.

Например, для женщин важно не забыть взять с собой маникюрные ножницы и возможно щипчики для бровей. Казалось бы такая мелочь, но если вы не хотите привозить из каждого нового места, где вы побывали, ещё один маникюрный набор, то лучше его не забыть сразу. В общем думаю смысл идеи понятен.